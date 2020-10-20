Вилков будет вызван на заседание КДК РФС по итогам матча «Краснодар» — «Рубин»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вызовет арбитра Михаила Вилкова на заседание по матчу 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — «Рубин» (3:1).

«Рубин» прислал протест по итогам этой игры. Заседание состоится 21 октября. Представители «Краснодара» и «Рубина» приглашены на заседание в режиме онлайн, также в нём примет участие судья Вилков. КДК запросил в департаменте инспектирования рапорт инспектора по этому матчу», — цитирует ТАСС главу комитета Артура Григорьянца.

На 43-й минуте защитник «Рубина» Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной площади, но Вилков остановил игру для видеопросмотра только спустя полторы минуты. Он сначала зафиксировал фол на Джордже Деспотовиче, затем показал жёлтую карточку главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву.

После этого Вилков возобновил игру, однако спустя пару секунд после ввода мяча вновь остановил встречу и пошёл смотреть видео, чтобы вынести решение по эпизоду с Самошниковым. После просмотра повтора Вилков назначил пенальти в ворота «Рубина». Согласно протоколу об использовании VAR, арбитр не может использовать видеопомощь после того как остановил, а затем возобновил игру, за исключением случаев ошибочной идентификации или потенциального удаления.

Ранее РФС подтвердил, что «Рубин» прислал протест по матчу с «Краснодаром».