Сломанный нос Йевтича и возмущение Слуцкого: почему матч «Рубина» в Кубке России завершился скандалом

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич получил тяжёлую травму и потерял сознание по ходу матча группового этапа Кубка России с командой «СКА-Хабаровск». В ходе борьбы за верховой мяч форвард Владислав Брагин ударил швейцарца локтем по лицу, однако получил лишь жёлтую карточку. В свою очередь, наставник казанцев Леонид Слуцкий жёстко раскритиковал решение арбитра Павла Шадыханова, а известный в прошлом судья Игорь Федотов заявил, что коллега должен был удалить игрока хозяев.

«Рубин» в гостях потерпел поражение от «СКА-Хабаровск» во втором матче группового этапа Кубка России со счётом 0:1 и досрочно завершил выступление во втором по значимости национальном клубном турнире. Подопечные Леонида Слуцкого составили компанию «Ротору» и стали вторым представителем РПЛ, не сумевшим пробиться в число 16 лучших команд турнира. Однако игра на стадионе в Хабаровске запомнилась не сенсационным результатом, а тяжёлой травмой Дарко Йевтича.

Эпизод произошёл в середине первого тайма встречи. Защитники «СКА-Хабаровск» прервали атаку «Рубина», а Роман Мануйлов попытался с помощью длинной передачи начать наступление собственного коллектива, но та оказалась не слишком точной. Йевтич был первым на мяче и уже готовился обработать его, но тут на пути возник Владислав Брагин. Форвард хозяев в прыжке снёс соперника, попутно ударив локтем в голову Дарко.

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Удар оказался настолько сильным, что Йевтич сразу получил серьёзное рассечение на переносице. На поле появился медицинский персонал казанцев, которые оказали хавбеку первую помощь. Но уже спустя пару минут стало ясно, что швейцарец не сможет продолжить игру. Он попытался дойти до раздевалки, чтобы пройти осмотр, но внезапно потерял сознание и рухнул на газон. В итоге Дарко смог покинуть поле лишь на носилках, а вместо него вышел Дмитрий Тарасов.

В кратчайшие сроки было проведено обследование, в результате которого у Йевтича было диагностировано тяжёлое сотрясение мозга, а также перелом кости носа. Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий отметил, что в клубе не исключали и более серьёзных повреждений.

«Мы боялись, что может быть кровоизлияние в мозг. К счастью, этого не произошло, поэтому врачи дали ему разрешение лететь. У него перелом носа и очень сильное сотрясение мозга», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

При этом недоумение у главного тренера «Рубина» вызвал тот факт, что Брагин получил лишь жёлтую карточку за нарушение правил на Йевтиче. Судя по всему, арбитр Павел Шадыханов посчитал действия форварда непреднамеренными и решил обойтись без удаления. Слуцкий же счёл это несправедливым.

«Наверное, по версии арбитра, игрок должен был умереть на футбольном поле, чтобы заслужить удаление у соперника. На мой взгляд, когда футболист разбивает локтем нос и человек просто теряет сознание от этого удара... Надо было только, наверное, убить, чтобы арбитр его удалил. На мой взгляд, это однозначная красная карточка. Я не пытаюсь винить судью в нашем поражении, но если мы говорим про эпизод с Йевтичем, то там было удаление», — констатировал Слуцкий.

С ним согласился и бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Специалист выразил мнение, что Брагин заслуживал прямой красной карточки за эпизод с Йевтичем.

«Игрока «СКА-Хабаровск» надо было удалять за удар Йевтичу в матче Кубка России с «Рубином». Локоть у него выставлен наподобие оружия, есть скорость, и попал игрок СКА по голове. Если арбитр не увидел всей картинки, то мог бы обратить внимание на кровь как сопутствующий фактор», — цитирует Федотова «Чемпионат».

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Стоит отметить, что за последнее время в чемпионате и Кубке России был зафиксирован ряд похожих случаев. Тогда футболисты также попадали локтем по лицу оппонента, но либо получали жёлтую карточку, либо вовсе избегали штрафа. Достаточно вспомнить матч между ЦСКА и «Динамо», по ходу которого тяжёлые повреждения получил Вадим Карпов. Ситуация была практически идентичной, а в роли нарушителя правил выступил Владимир Грулёв. В итоге у защитника армейцев были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа, а хавбек соперника получил горчичник.

Предупреждением отделался и одноклубник Грулёва. В противостоянии с тем же «Рубином» Николай Комличенко попал Оливеру Абильдгору локтем в затылок в ходе верховой борьбы. Правда, для форварда жёлтая карточка оказалась второй. Однако особо примечательно, что по ходу сезона за похожее нарушение был удалён и сам Йевтич. В игре с «Ахматом» он неловко махнул рукой и попал по лицу оппоненту. Как итог — второй «горчичник» и преждевременный уход с поля.

В прошедшем сезоне было ещё два похожих эпизода, причём в обоих случая в роли пострадавших вновь оказались футболисты ЦСКА. В матче с «Сочи» Иван Миладинович ударил по лицу Фёдора Чалова, а в игре со «Спартаком» Роман Зобнин отмахнулся от Ивана Облякова. При этом если хавбек красно-белых получил прямую красную карточку, то фол серба так и остался без внимания судьи. Правда, впоследствии в дело вмешался Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) и отстранил защитника «Сочи» на четыре игры.

Что касается Слуцкого, то наставник «Рубина» уже не первый раз по ходу нынешнего сезона выражает недовольство работой судей. Так, громким скандалом завершилась встреча первого тура с «Локомотивом». Тогда рефери Сергей Иванов сначала не поставил пенальти в ворота москвичей за нарушение правил на Иване Игнатьеве, а в перерыве показал красную карточку самому наставнику. Впоследствии поведение специалиста было рассмотрено КДК, а дисквалификация продлена ещё на две игры.