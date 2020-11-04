Слуцкий раскритиковал судейство матча со «СКА-Хабаровск» после вылета «Рубина» из Кубка России

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал главного судью матча заключительного тура группового этапа Кубка России со «СКА-Хабаровск» (0:1) Павла Шадыханова, принявшего решение не удалять с поля форварда хозяев Владислава Брагина за удар локтем в лицо полузащитника гостей Дарко Йевтича, после которого тот потерял сознание.
Слуцкий раскритиковал судейство матча со «СКА-Хабаровск» после вылета «Рубина» из Кубка России
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«По версии судьи, игрок, наверное, должен был умереть на футбольном поле, чтобы соперник был удалён с поля. На мой взгляд, когда локтем футболист другой команды разбивает нос, человек теряет сознание, ну… Повторюсь, нужно, наверное, чтобы он его убил, чтобы была красная карточка. На мой взгляд, это удаление. Я не пытаюсь винить судью в поражении, но именно в эпизоде с Йевтичем была красная карточка. Сейчас врачи разрешили Дарко лететь в самолёте, до этого боялись кровоизлияния в мозг. У него перелом носа и очень сильное сотрясение мозга», — сказал Слуцкий после матча.

Из-за травмы Йевтич был вынужден покинуть поле уже на 26-й минуте. Брагин за нарушение правил получил жёлтую карточку.

Ранее сообщалось, что «Рубин» уступил «СКА-Хабаровск» и вылетел из Кубка России по футболу.

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