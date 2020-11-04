Слуцкий раскритиковал судейство матча со «СКА-Хабаровск» после вылета «Рубина» из Кубка России
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«По версии судьи, игрок, наверное, должен был умереть на футбольном поле, чтобы соперник был удалён с поля. На мой взгляд, когда локтем футболист другой команды разбивает нос, человек теряет сознание, ну… Повторюсь, нужно, наверное, чтобы он его убил, чтобы была красная карточка. На мой взгляд, это удаление. Я не пытаюсь винить судью в поражении, но именно в эпизоде с Йевтичем была красная карточка. Сейчас врачи разрешили Дарко лететь в самолёте, до этого боялись кровоизлияния в мозг. У него перелом носа и очень сильное сотрясение мозга», — сказал Слуцкий после матча.
Из-за травмы Йевтич был вынужден покинуть поле уже на 26-й минуте. Брагин за нарушение правил получил жёлтую карточку.
Ранее сообщалось, что «Рубин» уступил «СКА-Хабаровск» и вылетел из Кубка России по футболу.