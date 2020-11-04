«Рубин» уступил «СКА-Хабаровск» и вылетел из Кубка России по футболу
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Матч, проходивший на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске, завершился победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол в матче на счету Рамазана Гаджимурадова. С 78-й минуты хозяева играли в меньшинстве из-за удаления Григория Труфанова.
«СКА-Хабаровск» с двумя победами на групповом этапе идёт в следующий раунд, «Рубин» прекратил выступления в турнире.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Рубина» Йевтич потерял сознание от удара локтем в матче Кубка России.