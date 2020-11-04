«Рубин» уступил «СКА-Хабаровск» и вылетел из Кубка России по футболу

В матче группового этапа Кубка России по футболу казанский «Рубин» проиграл «СКА-Хабаровск» и прекратил свой путь в турнире.

Матч, проходивший на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске, завершился победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на счету Рамазана Гаджимурадова. С 78-й минуты хозяева играли в меньшинстве из-за удаления Григория Труфанова.

«СКА-Хабаровск» с двумя победами на групповом этапе идёт в следующий раунд, «Рубин» прекратил выступления в турнире.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Рубина» Йевтич потерял сознание от удара локтем в матче Кубка России.