Полузащитник «Рубина» Йевтич потерял сознание от удара локтем в матче Кубка России

В матче группового этапа Кубка России по футболу «СКА-Хабаровск» — «Рубин» полузащитник гостей Дарко Йевтич потерял сознание в результате единоборства с соперником.

«Удар локтем нанёс Брагин по лицу Йевтича, рассечение у нашего полузащитника. После длительной паузы Дарко потерял сознание и не сумел самостоятельно покинуть поле», — сообщает пресс-служба «Рубина» в своём Twitter.

Момент с Дарко. Игрок ФК «СКА-Хабаровск» получил за удар только жёлтую карточку pic.twitter.com/ry7QE2piVX — «Рубин» Казань (@fcrk) November 4, 2020

Из-за полученного повреждения Дарко Йевтич на 26-й минуте матча покинул поле, его заменил Дмитрий Тарасов. После первого тайма встречи счёт не открыт — 0:0.

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