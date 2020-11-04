Полузащитник «Рубина» Йевтич потерял сознание от удара локтем в матче Кубка России
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«Удар локтем нанёс Брагин по лицу Йевтича, рассечение у нашего полузащитника. После длительной паузы Дарко потерял сознание и не сумел самостоятельно покинуть поле», — сообщает пресс-служба «Рубина» в своём Twitter.
Момент с Дарко. Игрок ФК «СКА-Хабаровск» получил за удар только жёлтую карточку pic.twitter.com/ry7QE2piVX— «Рубин» Казань (@fcrk) November 4, 2020
Из-за полученного повреждения Дарко Йевтич на 26-й минуте матча покинул поле, его заменил Дмитрий Тарасов. После первого тайма встречи счёт не открыт — 0:0.
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