Слуцкий рассказал, какую игру хочет видеть от своих подопечных

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды над тульским «Арсеналом» (3:1) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Слуцкий рассказал, какую игру хочет видеть от своих подопечных
  • © Алексей Филиппов/РИА Новости

«Начали неважно — первые минут 15. Ранняя игра, мы ещё не играли в 14:00, с этим связываю. Такое же у меня было и в других командах. Удачно реализовали те моменты, которые были. После этого можно было играть по счёту. Вопросы больше к самому себе. В идеале мне хотелось бы, чтобы мы больше сочетали быстрые атаки с позиционными и дольше контролировали мяч. Чтобы правильнее управляли игровым ритмом», — цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина».

Ранее сообщалось, что «Рубин» на своём поле обыграл «Арсенал» в 13-м туре РПЛ.

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