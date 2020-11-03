Очная ставка с Данченковым и готовность выплатить штраф: как продвигается уголовное дело Широкова

Бывший футболист Роман Широков заявил, что справедливым наказанием за нападение на арбитра Никиту Данченкова будет штраф. Он объяснил свои действия, которые привели к возбуждению уголовного дела, эмоциональным срывом. Экс-капитан сборной России также отметил, что не может принести личные извинения пострадавшему, так как тот отказывается отвечать на звонки. Ранее на очной ставке Широков заявил, что Данченков позволял себе «надменные и грубые ответы» в его адрес.

Бывший футболист сборной России Роман Широков впервые подробно прокомментировал уголовное дело, заведённое на него после избиения арбитра Никиты Данченкова. Экс-игрок «Зенита» рассказал в интервью журналисту Василию Конову о том, как идёт расследование и как этот инцидент повлиял на его жизнь.

Широков отметил, что сейчас находится на свободе и не испытывает никаких затруднений в связи с делом, возбуждённым по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Нападение на Данченкова во время любительского матча он объяснил эмоциональным срывом.

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«Я спокойно перемещаюсь, в полиции не отмечаюсь. Другого не могло быть, я же содействую следствию, никуда не сбегаю, вину признал, извинился. Поэтому зачем на меня какие-то санкции накладывать? У меня произошёл эмоциональный срыв, вызванный неквалифицированным судейством. Конечно, такого не должно было быть, но почему-то произошло. У меня нет объяснений. Никогда такого не было, и вот опять. Не знаю, просто эмоции на поле из-за чистого пенальти», — рассказал футболист.

Широков отметил, что уже не помнит содержания разговора с Данченковым, из-за которого возник конфликт. Он также признался, что пробовал поговорить с арбитром в последующие дни, но тот не шёл на контакт.

«Я пробовал поговорить, но он не брал трубку. От меня звонков не было, потому что их не может быть, если не брать трубку. На следующий день я звонил четыре раза, но Данченков не отвечал. Потом, как я понимаю, его отгородили от внешних звонков. Мы с адвокатом пока не знаем, что хочет потерпевшая сторона, никакие иски не заявлены. У нас в стране много богатых, это не значит, что все сразу готовы прийти и отдать много миллионов, как они хотят», — отметил бывший игрок «Зенита» и «Спартака».

Футболист рассказал, что после этого инцидента его семье пришлось столкнуться с волной негатива в социальных сетях. Также он назвал оптимальное для себя наказание и рассказал, как оказался среди участников турнира «Московского кубка селебрити», на котором произошёл скандальный инцидент.

«Справедливым будет какой-то штраф, безусловно. Играть в любительских турнирах я продолжаю, только в этом конкретном уже нет. Я вообще не планировал участие, это сын меня попросил, потому что ему надо было с кем-то сфотографироваться. Я не возвращаюсь часто к тому дню, такие моменты лучше забыть. Мои извинения в Instagram были искренними, я и на очной ставке извинился. Я сразу сказал, что это не совсем хороший поступок, который не должен был быть, но произошёл», — добавил Широков.

Адвокат Данченкова Александр Островский говорит, что рекомендовал подзащитному не общаться со своим обидчиком. Он также подтвердил, что пока потерпевшая сторона не определилась с требованиями к бывшему футболисту, с которыми обратится в суд.

«Я не знаю, звонил ли он Никите. Мы просто не рекомендовали Данченкову общаться с Романом. В тот период Никита не брал звонки с незнакомых номеров. Широков сказал, что не все готовы отдавать много миллионов, как мы хотим? А никто ничего не хочет и ничего не предлагал. Мы даже гражданский иск ещё не подготовили. Высказывание было простое: если он хочет компенсаций, то должен обратиться через уважаемых людей», — заявил адвокат «Чемпионату».

Островский также рассказал, что переквалифицировать обвинение на более серьёзную статью о покушении на убийство не получается.

«Дело направлено в прокуратуру города Москвы, а оттуда будет направлено в 105-й мировой судебный участок по статье о лёгких телесных повреждениях из хулиганских побуждений. Мы пытались добиться возбуждения дела по статье о покушении на убийство, но вразумительного ответа ни от Следственного комитета, ни от прокуратуры не получили», — сказал юрист.

Пока что дело Романа Широкова не передано в суд. В октябре между ним и Никитой Данченковым состоялась очная ставка, на которой бывший капитан сборной России предоставил свои показания. Он утверждал, что арбитр спровоцировал нападение своим непрофессиональным судейством.

«С уверенностью могу утверждать, что именно ответы и(ли) конкретные действия Данченкова на мои замечания в части его непрофессионального судейства в тот момент меня сильно эмоционально задели и оскорбили, в связи с чем я эмоционально подвергся резкой возникшей озлобленности по отношению к нему и совершил неприемлемый поступок, который не должен был совершать», — заявил Широков для протокола.

Экс-игрок «Зенита» на очной ставке также обвинял Данченкова в надменности и грубых ответах в свой адрес. Комментируя обстоятельства нападения, Широков утверждал, что не хотел причинять арбитру боль и сначала собирался ударить его ладонью, чтобы выразить несогласие с его решениями. Об ударе ногой в лицо судье футболист рассказал, что хотел попасть в живот, но промахнулся из-за того, что Данченков его оттолкнул.