Александр Емельяненко считает, что Широков не должен нести уголовную ответственность за избиение судьи

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал скандал с участием бывшего капитана сборной России по футболу Романа Широкова.
Александр Емельяненко считает, что Широков не должен нести уголовную ответственность за избиение судьи
  • © РИА Новости

«В чём причина такой агрессии? В глупости. Широков не должен пальцы гнуть. Есть мяч — так и пинай его ногами. При чём здесь судья? Найди себе достойного соперника и подерись с ним. Хоть и прямо на поле. Справедливы ли подписка о невыезде и грозящее уголовное дело? Нет. Спортивные происшествия должны решать спортивные организации. Все ведь живы. К тому же все мужчины. Вот выйду я сейчас в магазин за хлебом — и меня побьют. Я же не буду писать заявление, что меня избили три дворника. Вопрос должен решаться внутри коллектива», — приводит слова Емельяненко «Всёпроспорт». 

В августе в матче любительских команд Широков избил судью Никиту Данченкова за то, что тот не назначил пенальти в ворота соперников команды экс-футболиста, а, напротив, показал ему красную карточку.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что Нурмагомедов наиболее близок к первому поражению.

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