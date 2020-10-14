Александр Емельяненко: Нурмагомедов наиболее близок к первому поражению

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи.

«Это самый неудобный противник для Нурмагомедова. Он и бьёт хорошо, и борется. Неизвестно, в какой форме подойдёт к этому бою Хабиб, насколько он будет заряжен на победу. Ему придётся тяжело. Хабиб наиболее близок к первому поражению», — приводит слова Емельяненко Vseprosport.

Он отметил, что место проведения поединка не имеет никакого значения.

«Если боец готов, он победит. Но у россиянина может возникнуть недооценка соперника. Тем не менее, будем держать кулаки за Хабиба. Нервирует ли Хабиба непобедимость? Нет, это должно его настраивать продолжать. Нурмагомедов должен уметь претерпевать провокации, которые производятся в отношении него. Профессиональный спорт, тем более наш, предполагает это. Хабиба начинают раздёргивать ещё до боя: то слабое, это не так. Если не так, выйди и побей его!» — добавил Емельяненко.

Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится на турнире UFC 254, который пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

В активе 32-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках. В послужном списке Гэтжи 22 победы и два поражения за карьеру в ММА.

Ранее сообщалось, что Артём Лобов предсказал победу Гэтжи над Нурмагомедовым.