Лобов предсказал победу Гэтжи над Нурмагомедовым

Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов дал прогноз на поединок между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

«Я бы выбрал Гэтжи. Конечно, это будет тяжёлый поединок для обоих бойцов. Считаю, Гэтжи обладает навыками, необходимыми для победы над Хабибом. Кроме того он храбрый боец, у него есть характер», — сказал Лобов на YouTube-канале Джеймса Линча.

По его мнению, американцу важно всё время давить на соперника и не отступать. Он подчеркнул, что Гэтжи обладает мощью, умеет держать темп и хорошо действует в борьбе.

«Это будет намного более равный бой, чем принято думать. Многие считают, что Хабиб просто переедет Джастина. Но мне кажется, что это будет равный бой», — добавил Лобов.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее Нурмагомедов показал видео подготовки к бою с Гэтжи.