Адвокат избитого судьи Данченкова назвал Широкова неадекватным человеком

Александр Островский, один из адвокатов футбольного судьи Никиты Данченкова, которого во время матча любительских команд летом 2020 года сильно избил Роман Широков, рассказал о ходе дела.

«Дело почти закрыто. Мы, сторона потерпевшего, в понедельник полностью ознакомились с двумя томами уголовного дела, подписали все документы. Теперь стадия ознакомления Широкова — это ещё день или два. После этого дело будет направлено в мировой суд Сокольнического района», — приводит слова защитника Sport24.

По его словам, если будет вынесен приговор по статье за лёгкие телесные повреждения, адвокаты Данченкова продолжат добиваться возбуждения дела по покушению на убийство. Островский заметил, что, согласно показаниям Широкова, он метил в живот, но случайно попал в голову.

«Я воспринимаю Широкова как неадекватного человека. Это человек опасный для окружающих. Представьте себе, милиционер делает вам замечание на улице, а вы начинаете ему разбивать голову. Судья выполняет свои служебные обязанности, показывает карточку. Нравится тебе или нет, ты обязан подчиняться. Потом пожалуйся на этого судью, добивайся его отстранения. Но публично его физически уничтожать — это просто проявление неадекватности», — констатировал юрист.

Он также заявил, что следовало провести судебно-психиатрическую экспертизу Широкова.

Ранее Широков говорил, что в момент нападения на арбитра у него случился эмоциональный срыв.