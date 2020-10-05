Широков о моменте с избиением арбитра: у меня случился эмоциональный срыв
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«Дело движется. Проводятся следственные действия. Что со мной случилось в том эпизоде? Эмоциональный порыв. Можно ли было всё уладить до возбуждения дела? Раз не уладили, наверное, нет», — цитирует Широкова «РБ-Спорт».
По его словам, чтобы всё уладить, должно появиться желание у обеих сторон.
«Есть ли надежда не доводить дело до суда? Пока предпосылок нет. Пока нет», — добавил Широков.
В ходе игры Широков избил арбитра, показавшего ему красную карточку. На бывшего футболиста завели дело по ст. 115 УК России («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Защита и сам пострадавший настаивают на переквалификации статьи с «лёгкого вреда» на «покушение на убийство».
Ранее Широков подтвердил, что находится под подпиской о невыезде.