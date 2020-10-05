Широков о моменте с избиением арбитра: у меня случился эмоциональный срыв

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков рассказал, как проходит уголовное дело об избиении арбитра Никиты Данченкова во время матча любительского турнира.

«Дело движется. Проводятся следственные действия. Что со мной случилось в том эпизоде? Эмоциональный порыв. Можно ли было всё уладить до возбуждения дела? Раз не уладили, наверное, нет», — цитирует Широкова «РБ-Спорт».

По его словам, чтобы всё уладить, должно появиться желание у обеих сторон.

«Есть ли надежда не доводить дело до суда? Пока предпосылок нет. Пока нет», — добавил Широков.

В ходе игры Широков избил арбитра, показавшего ему красную карточку. На бывшего футболиста завели дело по ст. 115 УК России («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Защита и сам пострадавший настаивают на переквалификации статьи с «лёгкого вреда» на «покушение на убийство».

Ранее Широков подтвердил, что находится под подпиской о невыезде.