Избивший арбитра Широков подтвердил, что находится под подпиской о невыезде

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков подтвердил, что находится под подпиской о невыезде после того, как избил арбитра Никиту Данченкова в матче любительских команд.

«Когда всё закончится, я выскажусь. Сейчас высказываются только следственные органы. Я действительно нахожусь под подпиской о невыезде. Общался ли я с арбитром? Мне нечего сейчас комментировать», — цитирует Широкова Sport24.

В ходе игры Широков избил арбитра, показавшего ему красную карточку. На бывшего футболиста завели дело по ст. 115 УК России («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Защита и сам пострадавший настаивают на переквалификации статьи с «лёгкого вреда» на «покушение на убийство».

Ранее сообщалось, что Дюков верит в правильное решение суда по делу Широкова.