Избивший арбитра Широков подтвердил, что находится под подпиской о невыезде

Короткая ссылка
Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков подтвердил, что находится под подпиской о невыезде после того, как избил арбитра Никиту Данченкова в матче любительских команд.
Избивший арбитра Широков подтвердил, что находится под подпиской о невыезде
  • РИА Новости

«Когда всё закончится, я выскажусь. Сейчас высказываются только следственные органы. Я действительно нахожусь под подпиской о невыезде. Общался ли я с арбитром? Мне нечего сейчас комментировать», — цитирует Широкова Sport24.

В ходе игры Широков избил арбитра, показавшего ему красную карточку. На бывшего футболиста завели дело по ст. 115 УК России («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Защита и сам пострадавший настаивают на переквалификации статьи с «лёгкого вреда» на «покушение на убийство».

Ранее сообщалось, что Дюков верит в правильное решение суда по делу Широкова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить