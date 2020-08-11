Широков не принёс личных извинений арбитру, которого ударил
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
«Никаких контактов ни с Никитой, ни с Московской федерацией футбола у Широкова не было. Роман извинился через свой Instagram — и что? Завтра такая ситуация может повториться с кем-то другим. Мы стараемся привлечь большее количество судей к обслуживанию соревнований. Кто придёт судить, когда такое происходит? Широков этим поступком сам себя унизил, дальше пусть с ним разбираются компетентные органы», — приводит слова Французова ТАСС.
Конфликт между Данченковым и Широковым произошёл в матче команд «Ничего обычного» и «Матч ТВ». Арбитр удалил с поля экс-футболиста за нецензурную брань, после чего тот напал на него.
Ранее сообщалось, что Данченков обратился в полицию по инциденту с Широковым.