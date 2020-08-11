Широков не принёс личных извинений арбитру, которого ударил

Глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов сообщил, что Роман Широков не принёс личных извинений арбитру Никите Данченкову, которого ударил во время матча любительских команд на Кубке Селебрити.

«Никаких контактов ни с Никитой, ни с Московской федерацией футбола у Широкова не было. Роман извинился через свой Instagram — и что? Завтра такая ситуация может повториться с кем-то другим. Мы стараемся привлечь большее количество судей к обслуживанию соревнований. Кто придёт судить, когда такое происходит? Широков этим поступком сам себя унизил, дальше пусть с ним разбираются компетентные органы», — приводит слова Французова ТАСС.

Конфликт между Данченковым и Широковым произошёл в матче команд «Ничего обычного» и «Матч ТВ». Арбитр удалил с поля экс-футболиста за нецензурную брань, после чего тот напал на него.

Ранее сообщалось, что Данченков обратился в полицию по инциденту с Широковым.