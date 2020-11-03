По взаимной договорённости: Гиггз отстранён от работы в сборной Уэльса на фоне подозрений в нападении на девушку

Главный тренер сборной Уэльса по футболу Райан Гиггз был задержан по подозрению в нападении с нанесением телесных повреждений. По сообщениям британских СМИ, инцидент произошёл 1 ноября в пригороде Манчестера, а пострадавшей стала девушка специалиста Кейт Гревилль. Сам бывший полузащитник МЮ опроверг все обвинения в свой адрес и после многочасового допроса в полиции был отпущен под залог. В Футбольной ассоциации Уэльса (FAW) заявили, что осведомлены о ситуации, и отменили запланированную пресс-конференцию с участием Гиггза перед ближайшими матчами национальной команды. Позднее в FAW сообщили о достижении с Райаном взаимной договорённости, согласно которой он пропустит предстоящий сбор.

46-летний наставник сборной Уэльса Райан Гиггз стал фигурантом крупного скандала. Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» подозревается в нападении и причинении телесных повреждений своей девушке Кейт Гревилль. По информации британских СМИ, инцидент произошёл 1 ноября в городе Уорсли, расположенном недалеко от Манчестера.

Отмечается, что Гиггз приехал в город, чтобы посмотреть за выступлением команды, в составе которой он провёл 27 лет. В минувшее воскресенье специалист посетил матч «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом» (0:1). А уже спустя несколько часов после окончания встречи он оказался в полицейском участке.

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«В воскресенье в 22:05 в полицию поступил звонок с сообщением об инциденте. Женщина в возрасте от 30 до 40 лет получила лёгкие травмы, но не нуждалась в лечении... 46-летний мужчина был задержан по подозрению в нападении с нанесением телесных повреждений и нападении без отягчающих обстоятельств», — говорится в заявлении представителя полиции Большого Манчестера.

Главный тренер сборной Уэльса находился в полиции на протяжении нескольких часов, после чего был отпущен под залог. При этом представитель Гиггза сообщил, что тот отрицает факт нападения и готов оказывать содействие в проведении расследования.

«Господин Гиггз отрицает все выдвинутые против него обвинения. Он сотрудничает с полицией и продолжит оказывать ей помощь в проводимом расследовании», — приводит The Sun заявление представителя специалиста.

Тем не менее, как стало известно, инцидент в Манчестере может серьёзным образом сказаться на тренерской карьере Гиггза. Сообщается, что руководство Футбольной ассоциации Уэльса (FAW) отреагировало на сообщении о задержании наставника и отменило пресс-конференцию национальной команды перед ближайшими матчами сборных. Именно на ней Райан должен был назвать состав футболистов, которые будут готовиться к товарищеской встрече с США, а также к решающим играм Лиги наций.

Позднее в FAW сообщили о достижении взаимной договорённости с Гиггзом, согласно которой он не примет участия в предстоящем сборе команды. На время отсутствия Райана командой будет руководить его помощник Роберт Пейдж.

Первая из них состоится уже 12 ноября. Сборная Уэльса примет национальную команду США на стадионе «Либерти» в Суонси. В Лиге наций валлийцы 15 ноября примут ирландцев, а 18 числа сыграют дома с финнами.

За свою карьеру Гиггз успел поработать исполняющим обязанности главного тренера и ассистентом в «Манчестер Юнайтед», после чего возглавил национальную команду Уэльса. Под его руководством валлийцы провели 24 матча, в которых одержали 12 побед, потерпели восемь поражений и четыре раза сыграли вничью. При этом «драконы» успешно выступили в отборочном турнире Евро-2020 и квалифицировались в финальную стадию первенства.

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Что касается отношений Гиггза с Гревилль, то по информации британских СМИ, они познакомились семь лет назад. Кейт устроилась на работу в отдел по связям с общественностью отеля «Футбол», совладельцем которого является экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед». При этом встречаться они начали лишь четыре года спустя, а впервые показались на публике в 2018-м. Тогда в сети появились их совместные фото с отдыха в Италии.

Ранее личная жизнь Гиггза уже становилась достоянием общественности и серьёзно портила ему репутацию. Так, в 2011 году стало известно, что он на протяжении восьми лет изменял своей супруге Стейси Кук. Сначала в СМИ появились сведения о том, что спортсмен встречался с известной моделью Имоджен Томас, а затем шокирующее заявление сделала жена его брата Родри — Наташа. Она призналась, что состояла в интимной связи с экс-футболистом «красных дьяволов», а их роман начался в 2003 году.

Как оказалось, это не только привело к разводу Гиггза с Кук в 2017 году, но и стоило ему должности ассистента тренера в «Манчестер Юнайтед». Планировалось, что Райан станет помощником Жозе Моуринью, но специалист наложил вето на идею руководства. По информации британских СМИ, португалец не хотел работать с тем, у кого был продолжительный роман с супругой собственного брата.