Гиггз возглавил сборную Уэльса по футболу

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Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз стал главным тренером сборной Уэльса по футболу.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Уэльса (FAW).

Контракт с 44-летним специалистом рассчитан на четыре года.

На этом посту Гиггз сменил Криса Коулмэна, который в ноябре 2017 года возглавил «Сандерленд».

В апреле 2014 года он исполнял обязанности главного тренера МЮ, а затем до 2016-го входил в тренерский штаб команды.

Ранее стало известно, что Гиггз прошёл собеседования на должность главного тренера сборной Уэльса по футболу.

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