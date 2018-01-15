Гиггз возглавил сборную Уэльса по футболу

Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз стал главным тренером сборной Уэльса по футболу.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Уэльса (FAW).

Контракт с 44-летним специалистом рассчитан на четыре года.

На этом посту Гиггз сменил Криса Коулмэна, который в ноябре 2017 года возглавил «Сандерленд».

В апреле 2014 года он исполнял обязанности главного тренера МЮ, а затем до 2016-го входил в тренерский штаб команды.

Ранее стало известно, что Гиггз прошёл собеседования на должность главного тренера сборной Уэльса по футболу.