СМИ: Гиггз прошёл собеседования на должность главного тренера сборной Уэльса по футболу
Легендарный полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз прошёл собеседование на должность главного тренера сборной Уэльса по футболу.
Как сообщает Daily Mail, ему будет предложена годовая зарплата в размере £300 тыс. фунтов, что на £200 тыс. меньше, чем получал его предшественник — Крис Коулмэн.
Отмечается, что на должность наставника сборной также претендует бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» Крэйг Беллами.
По информации издания, имя нового главного тренера будет объявлено до жеребьёвки Лиги наций.
Ранее сообщалось, что Гиггз может стать тренером «Сток Сити».
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