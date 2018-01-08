СМИ: Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гиггз может стать тренером «Сток Сити»

Легендарный полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз может стать главным тренером клуба «Сток Сити», выступающего в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Как сообщает Mirror, руководство «Сток Сити» всерьёз изучает кандидатуру Гиггза на пост главного тренера команды, ставший вакантным после увольнения Марка Хьюза.

После 22 туров АПЛ «Сток Сити» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице чемпионата.

Ранее Гиггз заявил, что готов тренировать клубы на высшем уровне.