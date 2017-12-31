Гиггз заявил, что готов тренировать клубы на высшем уровне

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз объяснил, почему отказывался от предложений тренировать команды низших дивизионов чемпионата Англии по футболу.

«У меня нет опыта выступления в низших дивизионах. Я никогда не работал там на протяжении своей карьеры. Всю свою карьеру я провёл в Премьер-лиге. И не только как игрок, но и как исполняющий обязанности главного тренера, как помощник главного тренера. После четырёх игр во главе «Манчестер Юнайтед» я знал, что ещё не готов к самостоятельной работе. Но после двух лет работы в тренерском штабе Луи ван Гала я гораздо больше готов к тренерской работе. Это был фантастический опыт», — приводит слова Гиггза Sky Sports.

Он отметил, что получил много критики после отказов работать тренером в низших дивизионах.

«Я ничего не говорил о работе тренером в низших дивизионах — только о своём опыте. Мне больше  подходит работа на том уровне, где я уже играл и тренировал», — добавил валлиец.

Ранее сообщалось, что Серхио Агуэро может покинуть «Манчестер Сити» летом 2018 года.

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