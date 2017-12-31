Гиггз заявил, что готов тренировать клубы на высшем уровне

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз объяснил, почему отказывался от предложений тренировать команды низших дивизионов чемпионата Англии по футболу.

«У меня нет опыта выступления в низших дивизионах. Я никогда не работал там на протяжении своей карьеры. Всю свою карьеру я провёл в Премьер-лиге. И не только как игрок, но и как исполняющий обязанности главного тренера, как помощник главного тренера. После четырёх игр во главе «Манчестер Юнайтед» я знал, что ещё не готов к самостоятельной работе. Но после двух лет работы в тренерском штабе Луи ван Гала я гораздо больше готов к тренерской работе. Это был фантастический опыт», — приводит слова Гиггза Sky Sports.

Он отметил, что получил много критики после отказов работать тренером в низших дивизионах.

«Я ничего не говорил о работе тренером в низших дивизионах — только о своём опыте. Мне больше подходит работа на том уровне, где я уже играл и тренировал», — добавил валлиец.

Ранее сообщалось, что Серхио Агуэро может покинуть «Манчестер Сити» летом 2018 года.