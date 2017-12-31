СМИ: Агуэро может покинуть «Манчестер Сити» летом 2018 года

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Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро намерен вернуться на родину после чемпионата мира по футболу 2018 года.

Изначально форвард планировал завершить карьеру на родине и вернуться в свой первый клуб «Индепендьенте» летом 2019 года, когда закончится его контракт с «Манчестер Сити», но, по информации Daily Mail, Агуэро может покинуть Англию уже летом 2018 года, по завершении чемпионата мира по футболу.

Отмечается, что в 2018 году и без того звёздную атакующую линию «Манчестер Сити» может усилить нападающий «Арсенала» Алексис Санчес.

Агуэро на протяжении футбольной карьеры выступал в трёх клубах —  «Индепендьенте», мадридском «Атлетико» и «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани выбыл на длительный срок из-за травмы.

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