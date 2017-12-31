СМИ: Агуэро может покинуть «Манчестер Сити» летом 2018 года

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро намерен вернуться на родину после чемпионата мира по футболу 2018 года.

Изначально форвард планировал завершить карьеру на родине и вернуться в свой первый клуб «Индепендьенте» летом 2019 года, когда закончится его контракт с «Манчестер Сити», но, по информации Daily Mail, Агуэро может покинуть Англию уже летом 2018 года, по завершении чемпионата мира по футболу.

Отмечается, что в 2018 году и без того звёздную атакующую линию «Манчестер Сити» может усилить нападающий «Арсенала» Алексис Санчес.

Агуэро на протяжении футбольной карьеры выступал в трёх клубах — «Индепендьенте», мадридском «Атлетико» и «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани выбыл на длительный срок из-за травмы.