Капитан «Манчестер Сити» Компани выбыл на длительный срок из-за травмы
Капитан и защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани получил травмы в матче 20-го тура чемпионата Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) против «Ньюкасл Юнайтед».
Как заявил BBC главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, Компани получил травму в матче с «Ньюкаслом». Тренер отметил, что клуб долгое время не сможет рассчитывать на своего капитана.
«Я не знаю, чего ждать», — признался Гвардиола.
В сезоне-2017/18 Компани провёл восемь матчей.
Ранее сообщалось, что защитник «РБ Лейпциг» Марсель Хальстенберг получил тройной перелом руки в результате падения после гола в ворота «Герты» во время матча 17-го тура немецкой Бундеслиги.
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