Капитан «Манчестер Сити» Компани выбыл на длительный срок из-за травмы

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Капитан и защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани получил травмы в матче 20-го тура чемпионата Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) против «Ньюкасл Юнайтед».

Как заявил BBC главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, Компани получил травму в матче с «Ньюкаслом». Тренер отметил, что клуб долгое время не сможет рассчитывать на своего капитана.

«Я не знаю, чего ждать», — признался Гвардиола.

В сезоне-2017/18 Компани провёл восемь матчей.

Ранее сообщалось, что защитник «РБ Лейпциг» Марсель Хальстенберг получил тройной перелом руки в результате падения после гола в ворота «Герты» во время матча 17-го тура немецкой Бундеслиги.

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