Кантона считает, что «Манчестер Юнайтед» должен назначить главным тренером Гиггза

Легендарный нападающий английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Эрик Кантона считает, что главным тренером манкунианцев должен быть назначен экс-полузащитник команды валлиец Райан Гиггз.

«Это был бы отличный выбор. Любой бывший футболист, который хочет быть тренером, должен иметь шанс. В МЮ никогда не дают шанс игроку, который знает клуб изнутри, знает личность и философию клуба. Не хочу, чтобы люди подумали, что я говорю это, потому что хочу быть тренером команды. Это просто правда», — приводит слова француза The Mirror.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

Ранее Кантона выразил мнение, что португалец Жозе Моуринью не подходит «Манчестер Юнайтед» в качестве наставника.