Кантона: Моуринью хороший тренер, но он не подходит «Манчестер Юнайтед»

Легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Эрик Кантона высказал мнение о ситуации в команде на старте сезона-2018/19.

«Не получаю наслаждения от игры команды. Но это только начало сезона, пока слишком рано говорить. «МЮ» — великий клуб, и у них всё будет хорошо. Я уверен, что они будут побеждать», — приводит слова Кантона Daily Mail.

Он отметил, что игра команды сейчас не отличается каким-либо весельем и творчеством.

«Мне нравится Жозе Моуринью. Это сильная личность, но он не для «Юнайтед». Тренером этой команды должен быть Хосеп Гвардиола», — добавил француз.

В первых четырёх матчах АПЛ сезона-2018/19 «красные дьяволы» одержали две победы — над «Лестер Сити» (2:1) и «Бёрнли» (2:0), а в промежутке между этими матчами потерпели два поражения подряд — от «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:2) и «Тоттенхэм Хотспур» (3:0). Таким образом, «Манчестер Юнайтед» после четырёх туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата.

Гвардиола возглавляет действующего чемпиона АПЛ —«Манчестер Сити», лидирующего после четырёх стартовых туров лиги.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Вулверхэмптона» может сменить Моуринью в «Манчестер Юнайтед».