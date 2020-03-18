Экс-футболисты МЮ Невилл и Гиггз бесплатно разместят в своих гостиницах медиков для борьбы с коронавирусом

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Бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл и Райан Гиггз бесплатно разместят в принадлежащих им гостиницах работников Национальной службы здравоохранения Англии на время борьбы с пандемией коронавируса.
Экс-футболисты МЮ Невилл и Гиггз бесплатно разместят в своих гостиницах медиков для борьбы с коронавирусом
  • Райан Гиггз
  • Reuters

Об этом в видеообращении заявил Невилл. Футболисты управляют двумя гостиницами — Hotel Football располагается рядом со стадионом «Олд Траффорд», а The Stock Exchange находится ближе к центру города.

По последним данным, случаи заболевания коронавирусом зафиксированы более, чем в 150 странах мира.

Ранее сообщалось, что в ФИФА создадут рабочую группу для борьбы с коронавирусом.

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