Источник: Гиггз арестован по обвинению в домашнем насилии

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Главный тренер сборной Уэльса по футболу Райан Гиггз арестован по обвинению в нападении на свою девушку, которое случилось 1 ноября.
Источник: Гиггз арестован по обвинению в домашнем насилии
  • Reuters

Об этом сообщает The Sun. По информации источника, подруга Гиггза Кейт Гревилл сама вызвала полицию. Девушка получила лёгкие травмы и не нуждалась в лечении. 46-летний специалист был допрошен по подозрению в нанесении телесных повреждений и нападении.

2 октября Гиггз был замечен при выходе из участка. Он был освобождён под залог.

Ранее Гиггз рассказал, что в МЮ было только три или четыре игрока, которые не получали от Фергюсона нагоняй.

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