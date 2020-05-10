Гиггз: в МЮ было только три или четыре игрока, которые не получали от Фергюсона нагоняй

Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз рассказал, как бывший главный тренер команды сэр Алекс Фергюсон строил взаимоотношения с футболистами.

«Были только три или четыре игрока, которые не получали от Фергюсона нагоняй. Это Эрик Кантона, Брайан Робсон, Рой Кин и Криштиану Роналду. Каждый из них был добытчиком побед. Они выполняли работу на поле, поэтому у него никогда не было к ним претензий. Бывало, что Эрик ничего не показывал в матчах. Он не забивал, не бегал, как Карлос Тевес или Уэйн Руни, и вообще не приносил пользы. Но он знал, что рано или поздно выстрелит. Мы сидели в раздевалке и думали, что сейчас-то он точно получит, ведь он ничего не сделал сегодня. Но на следующей неделе он забивал победный гол или делал что-то волшебное. Так что Фергюсон хорошо относился к большим именам, пока они приносили результат на поле. Он относился к ним по-другому», — приводит слова Гиггза beIN Sport.

Он отметил, что Фергюсон был мастером в психологии, в извлечении лучшего из индивидуальностей.

«А достигалось это либо похлопыванием по плечу, либо разносом в раздевалке, либо игнорированием в надежде на позитивную реакцию. Мы с ним ссорились много раз. За всю карьеру я шесть или семь раз был оштрафован на двухнедельную зарплату за то, что говорил ему что-то против, приводил свои аргументы. Тогда это всё было не очень хорошо. Ты сидишь в раздевалке, только что проиграл или показал плохую игру. Я просто не мог не ответить. Но позже Фергюсон признался мне, что приветствовал это. Это означало, что тебе не всё равно. Но он всё равно штрафовал на двухнедельную зарплату, чтобы показать, кто тут главный. А на самом деле ему это нравилось, пока дело не переходило определённую черту», — добавил валлийский хавбек.

Гиггз выступал за МЮ на протяжении всей карьеры — с 1990 по 2014 год. В его активе 927 матчей, в которых он забил 161 мяч и отдал 247 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Сульшер сравнил МЮ Фергюсона с чемпионским «Чикаго» Джордана.