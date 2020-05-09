Сульшер сравнил МЮ Фергюсона с чемпионским «Чикаго» Джордана

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от просмотра документального сериала «Последний танец», в котором рассказывается о клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» 1990-х годов.

«Занятия на карантине? Всегда думаю о футболе, это никогда не прекращается. Неважно, на работе ты или нет, — если ты болен футболом, ты всегда будешь тратить время на него. Не думаю, что отличаюсь от остальных. Смотрю телевизор, сериалы, нужно отключаться от футбола», — приводит слова Сульшера Manchester Evening News со ссылкой на эфир Football Focus.

Он отметил, что недавно посмотрел «Последний танец» и увидел там много общего с МЮ.

«Вспомнилось то время, когда я был игроком великой команды. Майкл Джордан был лидером, сразу вспоминается Рой Кин. Смотря на «Буллз», вижу столько общего с той нашей командой! Это было вдохновляюще, отлично провёл время», – поделился впечатлениями норвежский специалист.

«Чикаго Буллз» с легендарным Майклом Джорданом в составе в период с 1991 по 1998 год шесть раз стал чемпионом НБА.

Под руководством сэра Фергюсона, возглавлявшего команду с 1986 по 2015 год, МЮ завоевал 38 трофеев, среди которых 13 титулов АПЛ и два — в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Майкл Оуэн составил символическую сборную из своих бывших одноклубников.