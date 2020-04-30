Оуэн составил символическую сборную из своих бывших одноклубников

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Бывший нападающий сборной Англии по футболу Майкл Оуэн составил символическую сборную из своих бывших одноклубников.
Оуэн составил символическую сборную из своих бывших одноклубников
  • Reuters

«В воротах — Эдвин ван дер Сар. В защите — Рио Фердинанд. Зинедин Зидан был настоящим гением. Также я бы взял Стивена Джерарда. Если бы мне сейчас сказали выйти на поле и взять с собой любого игрока, это был бы он. Великолепный Роналдо. Я рос, наблюдая за ним, и он был феноменален. И Пол Скоулз. Его мышление опережало всех остальных на пять минут. Он видел то, чего больше никто не мог видеть. Кроме того, у него была невероятная правая нога. Можно было поставить монетку в 50 м от него и попросить сделать точную диагональ. Он бы это сделал. В «Манчестер Юнайтед», если ты попадал со Скоулзом на одну тренировку, ты побеждал», — рассказал Оуэн Okko Sport.

Ранее Оуэн поделился воспоминаниями об идеальном хет-трике.

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