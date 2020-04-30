Оуэн рассказал о сделанном в России идеальном хет-трике

Бывший футболист сборной Англии Майкл Оуэн рассказал, как в России оформил идеальный хет-трик.

«Я много раз был в России. Помню, как мы приезжали на матчи Лиги чемпионов. На самом деле, в России я оформил идеальный хет-трик: голы головой, левой ногой и правой. Это было много лет назад в составе «Ливерпуля», — рассказал Оуэн Okko Спорт.

Нападающий имел в виду матч со «Спартаком», прошедший в Москве 22 октября 2002 года. Тогда «Ливерпуль» одержал победу со счётом 3:1.

Ранее Оуэн заявил, что во время чемпионата мира 2018 года в России была прохладная погода.