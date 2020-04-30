Экс-игрок сборной Англии Оуэн: на чемпионате мира в России было прохладно

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Бывший игрок сборной Англии по футболу Майкл Оуэн поделился впечатлениями о чемпионате мира, прошедшем в 2018 году в России.
Экс-игрок сборной Англии Оуэн: на чемпионате мира в России было прохладно
  • Reuters

«Конечно, я приезжал на чемпионат мира. Всё было прекрасно — стадионы, инфраструктура. Иногда, конечно, было прохладно, но мы в Англии привыкли к такому. Это был прекрасный опыт. Мы провели много хороших матчей. Где-то выигрывали, где-то проигрывали. Но всегда приятно приезжать на большие спортивные события», — рассказал Оуэн в интервью Okko Спорт.

Ранее Килиан Мбаппе назвал своим любимым голом мяч, забитый на ЧМ-2018 в России.

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