Мбаппе назвал своим любимым голом мяч, забитый на ЧМ-2018 в России

Нападающий ПСЖ и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе назвал самый любимый гол в своей карьере.

«Мой самый любимый гол — против Хорватии в финале чемпионата мира-2018. Это самый важный мяч, который я забил до сих пор», — приводит слова Мбаппе BeIN Sport.

При этом он отметил, что помнит все свои мячи и ему действительно сложно выбрать какой-то один из них. Кроме того, игрок назвал свой любимый гол среди тех, которые он видел.

«Мяч Роналду ударом через себя в ворота Буффона. Мне удалось поговорить с Джанлуиджи, и он рассказал, как чувствовал себя в тот момент», — добавил Мбаппе.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провёл 20 матчей, забил 18 мячей и отдал пять результативных передач. Также на его счету пять голов в семи матчах Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов отпустить Мбаппе бесплатно после окончания контракта.