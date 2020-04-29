Мбаппе назвал своим любимым голом мяч, забитый на ЧМ-2018 в России

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Нападающий ПСЖ и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе назвал самый любимый гол в своей карьере.
Мбаппе назвал своим любимым голом мяч, забитый на ЧМ-2018 в России

    «Мой самый любимый гол — против Хорватии в финале чемпионата мира-2018. Это самый важный мяч, который я забил до сих пор», — приводит слова Мбаппе BeIN Sport.

    При этом он отметил, что помнит все свои мячи и ему действительно сложно выбрать какой-то один из них. Кроме того, игрок назвал свой любимый гол среди тех, которые он видел.

    «Мяч Роналду ударом через себя в ворота Буффона. Мне удалось поговорить с Джанлуиджи, и он рассказал, как чувствовал себя в тот момент», — добавил Мбаппе.

    В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провёл 20 матчей, забил 18 мячей и отдал пять результативных передач. Также на его счету пять голов в семи матчах Лиги чемпионов. 

    Ранее сообщалось, что ПСЖ готов отпустить Мбаппе бесплатно после окончания контракта.

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