СМИ: ПСЖ готов отпустить Мбаппе бесплатно после окончания контракта

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Французский ПСЖ не хочет расставаться с 21-летним нападающим команды Килианом Мбаппе до окончания срока действия контракта.
СМИ: ПСЖ готов отпустить Мбаппе бесплатно после окончания контракта
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает AS. Нынешний контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года. По информации источника, спортивный директор ПСЖ Леонардо надеется продлить контракт с Мбаппе хотя бы на один сезон. Но если этого не случится, клуб не продаст игрока ни в этом, ни в следующем году, а позволит ему покинуть ПСЖ на правах свободного агента после окончания контракта.

Главными претендентами на нападающего считаются мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провёл 20 матчей, забил 18 голов и отдал пять результативных передач. Также на его счету пять голов в семи матчах Лиги чемпионов. 

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет купить Бензема.

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