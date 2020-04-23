СМИ: ПСЖ готов отпустить Мбаппе бесплатно после окончания контракта

Французский ПСЖ не хочет расставаться с 21-летним нападающим команды Килианом Мбаппе до окончания срока действия контракта.

Об этом сообщает AS. Нынешний контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года. По информации источника, спортивный директор ПСЖ Леонардо надеется продлить контракт с Мбаппе хотя бы на один сезон. Но если этого не случится, клуб не продаст игрока ни в этом, ни в следующем году, а позволит ему покинуть ПСЖ на правах свободного агента после окончания контракта.

Главными претендентами на нападающего считаются мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провёл 20 матчей, забил 18 голов и отдал пять результативных передач. Также на его счету пять голов в семи матчах Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет купить Бензема.