СМИ: ПСЖ хочет купить Бензема

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема может продолжить карьеру в ПСЖ.

О этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, парижане видят в 32-летнем французе замену для Эдинсона Кавани, который должен уйти в конце сезона. Указывается, что ПСЖ будет сложно добиться своей цели, поскольку на Бензема рассчитывает главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

В текущем сезоне форвард провёл 36 матчей за «Реал» и забил 19 голов при девяти голевых передачах.

Ранее «Барселона» выступила против проведения игр каждые 72 часа в случае возобновления сезона.