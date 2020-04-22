СМИ: ПСЖ хочет купить Бензема

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Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема может продолжить карьеру в ПСЖ.
СМИ: ПСЖ хочет купить Бензема
  • Reuters

О этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, парижане видят в 32-летнем французе замену для Эдинсона Кавани, который должен уйти в конце сезона. Указывается, что ПСЖ будет сложно добиться своей цели, поскольку на Бензема рассчитывает главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

В текущем сезоне форвард провёл 36 матчей за «Реал» и забил 19 голов при девяти голевых передачах.

Ранее «Барселона» выступила против проведения игр каждые 72 часа в случае возобновления сезона.

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