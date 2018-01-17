Отец главного тренера сборной Уэльса по футболу Гиггза заявил, что стыдится своего сына

Дэнни Уилсон, отец главного тренера сборной Уэльса по футболу Райана Гиггза, рассказал, как относится к сыну, который находился в отношениях с женой своего брата Родри.

«Я даже не могу заставить себя называть его имя. Я использую выражение «экс-футболист». Он должен был прикрывать спину брата, а не вонзать в неё нож, ведь он старший брат. Он обманывал его, ему не хватило мужества извиниться за это», — приводит слова Дэнни Уилсона The Sun.

Он отметил, что должен гордиться достижениями своего сына в футболе, однако на самом деле стыдится его.

«Всё, о чём он заботится, — это его телевизионная карьера и открытие шикарных отелей в Манчестере. Когда я вижу его на телевидении, я выключаю телевизор. Так делает вся моя семья», — добавил Уилсон.

Он считает, что Райан не подходит для работы в сборной Уэльса, так как главного тренера национальной команды должны уважать в обществе.

Ранее сообщалось, что Гиггз возглавил сборную Уэльса по футболу.