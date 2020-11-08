Евгеньев выведет «Динамо» на матч с «Локомотивом» с капитанской повязкой
- РИА Новости
В составе «Динамо» с первых минут на поле выйдут Игорь Лещук, Сергей Паршивлюк, Заурбек Плиев, Дмитрий Скопинцев, Роман Евгеньев, Шарль Каборе, Даниил Фомин, Даниил Лесовой, Себастьян Шиманьски, Константин Тюкавин и Клинтон Н'Жье.
💥 Наш состав на дерби #ДинамоЛокомотив— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) November 8, 2020
🔹 Евгеньев выведет команду на поле с капитанской повязкой
🔹 Лещук, Плиев и Тюкавин впервые в сезоне сыграют в старте
Обсуждаем состав ⬇️ pic.twitter.com/7alMRwmLmK
«Локомотив» представлен Маринато Гилерме, Владиславом Игнатьевым, Дмитрием Живоглядовым, Мурило, Слободаном Райковичем, Антоном Миранчуком, Дмитрием Рыбчинским, Даниилом Куликовым, Гжегожем Крыховяком, Фёдором Смоловым и Зе Луишем.
Наш стартовый состав на матч #ДинамоЛоко 👀 pic.twitter.com/08a3Mz9Ync— «Локомотив» (@fclokomotiv) November 8, 2020
Ранее сообщалось, что Дзюба попал в стартовый состав «Зенита» на матч 14-го тура РПЛ с «Краснодаром».