Евгеньев выведет «Динамо» на матч с «Локомотивом» с капитанской повязкой

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Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Локомотива» на матч 14-го тура Российской премьер-лиги.
Евгеньев выведет «Динамо» на матч с «Локомотивом» с капитанской повязкой
  • РИА Новости

В составе «Динамо» с первых минут на поле выйдут Игорь Лещук, Сергей Паршивлюк, Заурбек Плиев, Дмитрий Скопинцев, Роман Евгеньев, Шарль Каборе, Даниил Фомин, Даниил Лесовой, Себастьян Шиманьски, Константин Тюкавин и Клинтон Н'Жье.

«Локомотив» представлен Маринато Гилерме, Владиславом Игнатьевым, Дмитрием Живоглядовым, Мурило, Слободаном Райковичем, Антоном Миранчуком, Дмитрием Рыбчинским, Даниилом Куликовым, Гжегожем Крыховяком, Фёдором Смоловым и Зе Луишем. 

Ранее сообщалось, что Дзюба попал в стартовый состав «Зенита» на матч 14-го тура РПЛ с «Краснодаром».

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