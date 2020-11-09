Крупная победа «Динамо» в дерби, 25-й отражённый пенальти Акинфеева, результативность Дзюбы: чем запомнился 14-й тур РПЛ

ЦСКА взял верх над «Ростовом» во многом благодаря отбитому Игорем Акинфеевым пенальти и продолжает удерживать лидерство в чемпионате России. «Зенит» одержал волевую победу над «Краснодаром», а Артём Дзюба оказался причастен ко всем голам команды. «Динамо» разгромило «Локомотив» со счётом 5:1, а судья удалил с поля двух игроков гостей. «Спартак» не сумел дожать в Екатеринбурге «Урал» и сыграл вничью, несмотря на дубль Александра Соболева. Чем запомнился 14-й тур РПЛ — в материале RT.

Судейский скандал в Сочи

Первый же матч 14-го тура РПЛ между «Сочи» и «Уфой» закончился судейским скандалом. Команды разошлись миром, но представители южан остались недовольны некоторыми решениями судьи Николая Волошина. В частности, в клубе возмутились тем, что арбитр не назначил пенальти в ворота соперника за фол на Антоне Заболотном при счёте 1:0 в пользу подопечных Владимира Федотова.

«Есть VAR. Что делали судьи на линии в моменте, когда фолили на Заболотном, непонятно. Нужно было ставить пенальти на Антоне. Железный пенальти. Обязательно напишем жалобу в ЭСК. Давно с таким судейством не сталкивались», — приводит «Чемпионат» слова генерального директора «Сочи» Дмитрия Рубашко.

В результате «Уфа» ушла от поражения в самой концовке встречи. Иван Миладинович в штрафной сбил Вячеслава Кротова, и Волошин после просмотра повтора указал на точку. Пенальти реализовал сербский новичок башкортостанцев Комнен Андрич, для которого этот гол стал третьим в четырёх матчах за «Уфу». Открыл же счёт в самом начале второго тайма защитник «Сочи» Сергей Терехов. Для него этот мяч — дебютный в футболке южан.

Девятый гол Погребняка «Спартаку»

«Спартак» потерял очки во втором подряд туре РПЛ. Вслед за поражением от «Ростова» с минимальным счётом красно-белые разошлись миром с «Уралом» на выезде — 2:2. Мало того, столичный коллектив не сумел обыграть екатеринбуржцев в третьей встрече подряд.

Не помог гостям набрать три очка даже дубль Александра Соболева, который составил пару нападающих с Эсекьелем Понсе. При этом Джордан Ларссон занял позицию «десятки» вместо оставшегося в запасе Зелимхана Бакаева. Молодой российский форвард открыл счёт на шестой минуте, а в конце первого тайма реализовал пенальти. Теперь в активе футболиста значатся пять голов в текущем сезоне РПЛ, и по этому показателю в команде он уступает только Понсе и Ларссону (у обоих по шесть).

В составе же «Урала» отличиться удалось Павлу Погребняку и Рафалу Аугустыняку. Воспитанник «Спартака», которому в воскресенье исполнилось 37, в очередной раз огорчил родную команду. В 16 матчах с красно-белыми он отметился уже девятью голами. А вот второму взятию ворот гостей предшествовало явное нарушение правил: прежде чем завладеть мячом, пройти с ним половину поля и пробить мимо потерявшего ворота Александра Максименко, поляк сбил с ног Ларссона.

Неудачный дебют Парфёнова в «Арсенале»

Между тем бывший главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов провёл первый матч во главе новой команды — «Арсенала». Правда, дебют получился для специалиста не слишком удачным. Туляки, до того потерпевшие два поражения кряду с суммарным счётом 2:8, не сумели дома обыграть «Ротор».

Не помог им набрать три очка даже гол Кирилла Панченко, забитый на пятой минуте. Он стал следствием грубейшей ошибки вратаря гостей Йосипа Чондрича, который выпустил мяч прямо на ногу форварду. В свою очередь, 31-летний нападающий отметился голом во втором туре кряду.

Мало того, незадолго до перерыва «Ротор» остался в меньшинстве после того, как вторую жёлтую карточку получил защитник Азат Байрыев. Вскоре два горчичника подряд заработал и Максим Шацких, помощник главного тренера волгоградцев Александра Хацкевича.

Во втором тайме «Арсенал» владел серьёзным преимуществом, но умудрился пропустить в меньшинстве. Данил Степанов, воспользовавшись подачей Олега Кожемякина, забил дебютный мяч во взрослой карьере. Правда, в добавленное арбитром время молодой защитник из героя едва не превратился в антигероя, совершив неаккуратный подкат в собственной штрафной. Но судья Станислав Васильев после совещания с коллегами на VAR пенальти назначать не стал.

Решающий мяч «Ахмата» в концовке

Терпящий финансовое бедствие «Тамбов», также борющийся за выживание в РПЛ, потерпел второе поражение подряд. Подопечные Сергея Первушина в Саранске с минимальным счётом уступили «Ахмату», который, напротив, продлил победную серию в РПЛ до трёх матчей. При этом наставник тамбовчан на игре не присутствовал. В день встречи он был госпитализирован с подозрением на пневмонию. А ранее спортивный директор клуба Павел Худяков заявил, что болен коронавирусом.

В отсутствие Первушина номинальные хозяева были близки к тому, чтобы набрать очки, но на 87-й минуте позволили забить третий мяч в текущем сезоне чемпионата страны Артёму Тимофееву. Впрочем, победа грозненцев стала логичным результатом, ведь они владели преимуществом на протяжении всего матча и нанесли 14 ударов по воротам. При этом тамбовчан вновь неоднократно спасал 40-летний Сергей Рыжиков. В активе опытного вратаря шесть сейвов.

Третья победа «Химок» с Черевченко

Другой новичок РПЛ — «Химки», которые ещё недавно находились в зоне вылета, — одержал третью победу в шести матчах под руководством Игоря Черевченко. На этот раз подмосковный коллектив оказался сильнее «Рубина» — 2:0. Оставшиеся без травмированных Джордже Деспотовича и Дарко Йевтича казанцы практически не угрожали чужим воротам и нанесли лишь два удара в створ.

«Химки» же дважды отличились во втором тайме, причём оба гола записали на свой счёт футболисты, имеющие непосредственное отношение к «Спартаку». Сначала красивый мяч забил арендованный у столичного клуба Резиуан Мирзов. После розыгрыша углового он обыграл двоих оппонентов на линии штрафной и точно пробил в дальнюю девятку. Причём для полузащитника этот гол стал третьим в составе «Химок».

А затем экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков воспользовался грубейшей ошибкой вратаря Юрия Дюпина и послал мяч в пустые ворота с 25 м. Так «Химки» впервые в истории обыграли «Рубин» в чемпионате России и на пять очков оторвались от зоны вылета.

25-й отражённый Акинфеевым пенальти

Поднявшийся на первое место после осечки «Спартака» неделей ранее ЦСКА в воскресенье принимал крайне неудобного для себя соперника. Команда Виктора Гончаренко на протяжении двух лет не могла одолеть «Ростов» (одна ничья и три поражения). Однако на сей раз армейцам удалось прервать неудачную серию и одержать пятую победу подряд в РПЛ — 2:0.

Открыл счёт в середине первого тайма Константин Кучаев. Правда, в моменте со взятием ворот не обошлось без удачи: мяч после его удара из-за штрафной задел ногу соперника, изменил направление и влетел в дальний угол мимо дезориентированного Сергея Песьякова. Этот гол стал шестым для молодого полузащитника в текущем сезоне, благодаря чему он сравнялся с лучшим бомбардиром команды Николой Влашичем. Для самого ЦСКА же этот мяч стал седьмым в текущем сезоне РПЛ с дальней дистанции — по этому показателю команда лидирует в лиге.

По истечении часа встречи «Ростов» имел отличный шанс отыграться. Вышедший на замену у ЦСКА Виктор Васин в борьбе за верховой мяч локтем ударил в лицо оппонента, и судья Алексей Матюнин после просмотра повтора назначил пенальти. Но бывший полузащитник армейцев Роман Ерёменко не сумел переиграть Игоря Акинфеева, пробив по центру. Опытный вратарь ногой отразил удар и взял 25-й 11-метровый в карьере.

А на 74-й минуте точку в матче поставил Фёдор Чалов, также появившийся на поле после перерыва. В целом ЦСКА вполне мог довести дело до разгрома, если бы не голкипер гостей, который совершил восемь сейвов.

Волевая победа «Зенита» в Санкт-Петербурге

В другом ключевом матче тура в Петербурге встречались две команды, представляющие Россию в Лиге чемпионов, — «Краснодар» и «Зенит». И чемпион страны в родных стенах оказался сильнее, одержав победу со счётом 3:1.

Причём первыми отличились гости. В начале первого тайма пенальти в составе южан реализовал Маркус Берг. Незадолго до перерыва право на 11-метровый получил уже «Зенит», но сделавший ставку на исполнение Артём Дзюба не сумел перехитрить Матвея Сафонова.

Однако во второй половине встречи северянам удалось дожать подсевшего физически соперника. Сначала Далер Кузяев забил первый мяч после продления контракта с клубом, а затем чужие ворота поразил и Дзюба.

Данный гол стал для него седьмым в текущем сезоне РПЛ, и нападающий возглавил гонку бомбардиров турнира на пару с Кристианом Нобоа. А в списке футболистов, набравших наибольшее количество очков за результативность (10), Артём делит первое место с Николой Влашичем и Джорданом Ларссоном.

В добавленное арбитром время Дзюба принял участие в ещё одной голевой комбинации, которую точным ударом завершил вышедший на замену Алексей Сутормин. «Краснодар» же потерпел третье кряду поражение в РПЛ и остался на десятом месте.

Разгром «Локомотива» в дерби

В аналогичной ситуации оказался и «Локомотив». После тяжёлого матча с «Атлетико» в Лиге чемпионов железнодорожники потерпели разгромное поражение от «Динамо», которое стало для команды третьим кряду в РПЛ. Бело-голубые, напротив, одержали очередную победу под руководством нового главного тренера Сандро Шварца. Мало того, «Динамо» впервые за два года взяло верх над соперником с разницей в четыре мяча (9 декабря 2018-го был повержен «Урал»).

Все пять голов в составе победителей записали себе в актив разные футболисты: Роман Евгеньев, Клинтон Н'Жье, Даниил Лесовой, Даниил Фомин и вышедший на замену Константин Рауш. Единственный мяч в составе «Локомотива» забил Зе Луиш.

Куда более «результативен» оказался судья Игорь Панин, который показал сразу три красные карточки: две — футболистам «Локо» (Слободану Райковичу и Маринато Гилерме) и одну — защитнику бело-голубых Сергею Паршивлюку. Таким образом, соперник «Динамо» во втором туре РПЛ кряду заканчивал матч вдевятером. Неделю назад в аналогичную ситуацию попал «Тамбов».