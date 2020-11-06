«Уфа» добилась ничьей в матче РПЛ с «Сочи» благодаря голу с пенальти в конце игры

«Уфа» на выезде сыграла вничью с «Сочи» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 1:1.

Хозяева вышли вперёд на 53-й минуте — отличился Сергей Терехов. На 87-й минуте уфимцы восстановили равенство, Комнен Андрич реализовал пенальти.

«Уфа» набрала семь очков и поднялась на 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» с 23 очками находится на шестой позиции.

Ранее стали известны все участники 1/8 финала Кубка России.