«Уфа» добилась ничьей в матче РПЛ с «Сочи» благодаря голу с пенальти в конце игры

Короткая ссылка
«Уфа» на выезде сыграла вничью с «Сочи» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Уфа» добилась ничьей в матче РПЛ с «Сочи» благодаря голу с пенальти в конце игры
  • РИА Новости

Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 1:1.

Хозяева вышли вперёд на 53-й минуте — отличился Сергей Терехов. На 87-й минуте уфимцы восстановили равенство, Комнен Андрич реализовал пенальти.

«Уфа» набрала семь очков и поднялась на 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» с 23 очками находится на шестой позиции. 

Ранее стали известны все участники 1/8 финала Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить