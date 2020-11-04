Стали известны все участники 1/8 финала Кубка России

Определились все участники стадии 1/8 финала Кубка России по футболу.

В следующий этап соревнований пробились 14 команд РПЛ: «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов», «Динамо», «Урал», «Спартак», «Арсенал», «Уфа», «Химки», «Ахмат», «Сочи» и «Тамбов». Также в 1/8 финала пробились два представителя ФНЛ — «Крылья Советов» и «СКА-Хабаровск».

Жеребьёвка следующей стадии должна пройти в течение семи дней после окончания элитного раунда. Проведение матчей 1/8 финала Кубка России запланировано на февраль 2021 года.

Ранее Слуцкий раскритиковал судейство матча со «СКА-Хабаровск» после вылета «Рубина» из Кубка России.