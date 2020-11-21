«Спартак» и «Динамо» не выявили победителя в 15-м туре РПЛ

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Московские клубы «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» и «Динамо» не выявили победителя в 15-м туре РПЛ
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Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:1.

На 79-й минуте гостей вывел вперёд Дмитрий Скопинцев. На 85-й минуте красно-белые забили ответный гол — отличился Роман Зобнин.

Подопечные Доменико Тедеско набрали 19 очков и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 27 очками находится на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ.

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