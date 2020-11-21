«Зенит» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ

Короткая ссылка
Петербургский «Зенит» на выезде сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ
  • @akhmatgrozny
  • Twitter

Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 2:2.

Гости вышли вперёд на 16-й минуте благодаря голу Далера Кузяева. В середине первого тайма Бернард Бериша восстановил равенство. В начале второй половины игры «Зенит» снова повёл — отличился Деян Ловрен. Тем не менее через пять минут Бериша оформил дубль, реализовав пенальти.

В компенсированное время сине-бело-голубые остались в меньшинстве после удаления Ярослава Ракицкого.

«Зенит» набрал 31 очко и поднялся на первое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 24 очками находится на пятой позиции.

Ранее сообщалось, что гол Реми Кабеллы помог «Краснодару» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить