«Зенит» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ
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Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 2:2.
Гости вышли вперёд на 16-й минуте благодаря голу Далера Кузяева. В середине первого тайма Бернард Бериша восстановил равенство. В начале второй половины игры «Зенит» снова повёл — отличился Деян Ловрен. Тем не менее через пять минут Бериша оформил дубль, реализовав пенальти.
В компенсированное время сине-бело-голубые остались в меньшинстве после удаления Ярослава Ракицкого.
«Зенит» набрал 31 очко и поднялся на первое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 24 очками находится на пятой позиции.
Ранее сообщалось, что гол Реми Кабеллы помог «Краснодару» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ.