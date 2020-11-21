«Зенит» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» на выезде сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 2:2.

Гости вышли вперёд на 16-й минуте благодаря голу Далера Кузяева. В середине первого тайма Бернард Бериша восстановил равенство. В начале второй половины игры «Зенит» снова повёл — отличился Деян Ловрен. Тем не менее через пять минут Бериша оформил дубль, реализовав пенальти.

В компенсированное время сине-бело-голубые остались в меньшинстве после удаления Ярослава Ракицкого.

«Зенит» набрал 31 очко и поднялся на первое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 24 очками находится на пятой позиции.

Ранее сообщалось, что гол Реми Кабеллы помог «Краснодару» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ.