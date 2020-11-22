ЦСКА на своём поле сыграл вничью с «Сочи» в 15-м туре РПЛ

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Москве на «ВЭБ Арене» и завершилась со счётом 1:1.

Армейцы вышли вперёд на пятой минуте благодаря голу Арнора Сигурдссона. Гости сравняли на 23-й минуте — отличился Никита Бурмистров.

ЦСКА набрал 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» с 24 очками в активе находится на пятой позиции.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Сочи» Жоаозиньо потерял сознание во время матча с ЦСКА.