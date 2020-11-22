ЦСКА на своём поле сыграл вничью с «Сочи» в 15-м туре РПЛ
- @pfc_cska
Встреча прошла в Москве на «ВЭБ Арене» и завершилась со счётом 1:1.
Армейцы вышли вперёд на пятой минуте благодаря голу Арнора Сигурдссона. Гости сравняли на 23-й минуте — отличился Никита Бурмистров.
ЦСКА набрал 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» с 24 очками в активе находится на пятой позиции.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Сочи» Жоаозиньо потерял сознание во время матча с ЦСКА.