Со сборной России по биатлону снят карантин

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Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что со сборной России по биатлону, готовящейся к первому этапу Кубка мира в Контиолахти, снят карантин.
Со сборной России по биатлону снят карантин
  • РИА Новости

Об этом СБР уведомили медицинские власти Финляндии. Команде больше не требуется соблюдать карантин в гостинице.

Однако Антон Бабиков и Евгений Гараничев будут вынуждены пропустить соревнования. Бабиков будет находиться на изоляции до 1 декабря из-за положительного результата теста на коронавирус, проведённого 24 ноября.

Гараничев отстранён до 5 декабря, так как он жил в одном номере с Бабиковым. При этом сам спортсмен получил отрицательный результат теста.

Ранее Дмитрий Губерниев сообщил, что сборная России выступит на этапе КМ без Бабикова и Гараничева.

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