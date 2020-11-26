Со сборной России по биатлону снят карантин

Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что со сборной России по биатлону, готовящейся к первому этапу Кубка мира в Контиолахти, снят карантин.

Об этом СБР уведомили медицинские власти Финляндии. Команде больше не требуется соблюдать карантин в гостинице.

Однако Антон Бабиков и Евгений Гараничев будут вынуждены пропустить соревнования. Бабиков будет находиться на изоляции до 1 декабря из-за положительного результата теста на коронавирус, проведённого 24 ноября.

Гараничев отстранён до 5 декабря, так как он жил в одном номере с Бабиковым. При этом сам спортсмен получил отрицательный результат теста.

Ранее Дмитрий Губерниев сообщил, что сборная России выступит на этапе КМ без Бабикова и Гараничева.