Губерниев: сборная России по биатлону выступит на этапе КМ без Бабикова и Гараничева

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что сборная России по биатлону сможет принять участие в первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти, но без Антона Бабикова и Евгения Гараничева.

«По моей информации, сборная России по биатлону примет участие в соревнованиях в Контиолахти в ближайшие выходные, кроме Антона Бабикова, у которого тест положительный, и Евгения Гараничева. Они вместе живут в комнате, контактируют. Женская команда — в полном составе, мужская — в усечённом составе. Стартуют в субботу и воскресенье. Ждём официального подтверждения», — сообщил Губерниев в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в сборных Франции и Румынии по биатлону были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.