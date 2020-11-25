Тренер сборной России по биатлону подтвердил информацию о коронавирусе в команде

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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал информацию о положительном результате теста на COVID-19 в команде.
Тренер сборной России по биатлону подтвердил информацию о коронавирусе в команде
  • РИА Новости
  • © Константин Чалабов

«Да, в нашей команде есть случаи заражения коронавирусом. Вся команда изолирована до завтрашнего утра. Сегодня будет заседать комиссия IBU, где будет принято решение. Не могу сказать, кто заразился, будет неправильно. Давайте подождём до решения, которое сегодня вечером будем обсуждать», — цитирует Польховского РИА Новости.

По его словам, в национальной команде шокированы произошедшим, так как выезд в Финляндию осуществлялся максимально безопасным способом, а последние тесты перед отъездом проводились 19 ноября, все были уверены, что проблем не возникнет.

«Все спортсмены и обслуживающий персонал здоровы. Мы держимся и голову не опускаем», — добавил Польховский.

Первый этап Кубка мира пройдёт в Контиолахти с 28 по 29 ноября. Второй этап состоится там же с 3 по 6 декабря.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал о ситуации с коронавирусом в сборной России по биатлону.

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