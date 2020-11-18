Биатлонистка Юрлова-Перхт не выступит в нынешнем сезоне из-за беременности

Чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт пропустит сезон-2020/21 из-за беременности.

«Буквально вчера в моей жизни произошло очень значимое и волнительное событие. Я до сих пор пребываю в положительном настрое. Я во второй раз стану мамой, узнала об этом только вчера. Сейчас вся концентрация на том, чтобы сохранить здоровье — своё и будущего малыша. А дальше всё увидим. Я точно не говорю прощай биатлону», — заявила Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ».

35-летняя биатлонистка побеждала на чемпионате мира-2015 в индивидуальной гонке на 15 км. Также на её счету золото континентального первенства-2019 в гонке-преследовании на 10 км.

Ранее сообщалось, что Поршнев и Стрельцов заболели коронавирусом.