Биатлонистка Юрлова-Перхт не выступит в нынешнем сезоне из-за беременности

Короткая ссылка
Чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт пропустит сезон-2020/21 из-за беременности.
Биатлонистка Юрлова-Перхт не выступит в нынешнем сезоне из-за беременности
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Буквально вчера в моей жизни произошло очень значимое и волнительное событие. Я до сих пор пребываю в положительном настрое. Я во второй раз стану мамой, узнала об этом только вчера. Сейчас вся концентрация на том, чтобы сохранить здоровье — своё и будущего малыша. А дальше всё увидим. Я точно не говорю прощай биатлону», — заявила Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ»

35-летняя биатлонистка побеждала на чемпионате мира-2015 в индивидуальной гонке на 15 км. Также на её счету золото континентального первенства-2019 в гонке-преследовании на 10 км.

Ранее сообщалось, что Поршнев и Стрельцов заболели коронавирусом.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить