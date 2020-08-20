Биатлонист Логинов из‑за болезни позднее прибудет на сбор в Сочи

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Александр Касперович, тренер российского биатлониста Александр Логинов, заявил, что из-за болезни спортсмен прибудет на сбор в Сочи позднее.
Биатлонист Логинов из‑за болезни позднее прибудет на сбор в Сочи
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Он приболел, поэтому пришлось немного сместить сборы. Сейчас он в дороге, завтра будет в Сочи. Болезнь была несерьёзной, простудное заболевание. Неделя была очень сложной. До летнего чемпионата России он будет находиться там. Логинов будет участвовать в летнем первенстве», — цитирует Касперовича РИА Новости.

В прошлом сезоне Логинов занял седьмое место в индивидуальном общем зачёте. Он выиграл бронзу в спринте и серебро в гонке преследования на этапе в австрийском Хохфильцене, а также стал чемпионом мира в спринте и бронзовым призёром мирового первенства в пасьюте. 

Ранее сообщалось, что Логинов рассказал, кого считает самыми выдающимися биатлонистами в истории.

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