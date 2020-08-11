Логинов рассказал, кого считает наиболее выдающимися биатлонистами в истории

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Чемпион мира по биатлону Александр Логинов назвал норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена и выступающую за Словакию Анастасию Кузьмину наиболее выдающимися представителями данного вида спорта.
Логинов рассказал, кого считает наиболее выдающимися биатлонистами в истории
  • РИА Новости

«Уле-Эйнар Бьорндален — однозначно. В новейшей истории — Анастасия Кузьмина. Есть лишь один трофей, который она не выиграла, хотя могла, — это Большой хрустальный глобус. Да, были Магдалена Форсберг и Магдалена Нойнер. Но как Настя умела подвестись к главным стартам на протяжении всей своей карьеры — так никто не умел», — цитирует Логинова «Тюменская арена».

Ранее Логинов рассказал о судьбе вещей, конфискованных при обыске на ЧМ в Антерсельве.

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