Логинов рассказал о судьбе вещей, конфискованных при обыске на ЧМ в Антерсельве

Короткая ссылка
Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что ему пока не вернули личные вещи, изъятые в ходе обысков на чемпионате мира — 2020, который проходил в итальянской Антерсельве.
Логинов рассказал о судьбе вещей, конфискованных при обыске на ЧМ в Антерсельве
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Нет, вещи мне не вернули, ситуация пока не закончена. Но я надеюсь, что сейчас, поскольку пандемия постепенно заканчивается, в Италии потихоньку всё налаживается, в скором времени всё закончится», — заявил Логинов в прямом эфире в Instagram.

Во время чемпионата мира в номере россиянина и его личного тренера Александра Касперовича итальянская полиция проводила обыски из-за подозрений в применении допинга.

Ранее Логинов рассказал, почему не отвечает на личные сообщения в социальных сетях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить