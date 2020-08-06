Логинов рассказал о судьбе вещей, конфискованных при обыске на ЧМ в Антерсельве

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что ему пока не вернули личные вещи, изъятые в ходе обысков на чемпионате мира — 2020, который проходил в итальянской Антерсельве.

«Нет, вещи мне не вернули, ситуация пока не закончена. Но я надеюсь, что сейчас, поскольку пандемия постепенно заканчивается, в Италии потихоньку всё налаживается, в скором времени всё закончится», — заявил Логинов в прямом эфире в Instagram.

Во время чемпионата мира в номере россиянина и его личного тренера Александра Касперовича итальянская полиция проводила обыски из-за подозрений в применении допинга.

Ранее Логинов рассказал, почему не отвечает на личные сообщения в социальных сетях.