Логинов рассказал о судьбе вещей, конфискованных при обыске на ЧМ в Антерсельве
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«Нет, вещи мне не вернули, ситуация пока не закончена. Но я надеюсь, что сейчас, поскольку пандемия постепенно заканчивается, в Италии потихоньку всё налаживается, в скором времени всё закончится», — заявил Логинов в прямом эфире в Instagram.
Во время чемпионата мира в номере россиянина и его личного тренера Александра Касперовича итальянская полиция проводила обыски из-за подозрений в применении допинга.
Ранее Логинов рассказал, почему не отвечает на личные сообщения в социальных сетях.