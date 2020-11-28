В отсутствие Мироновой: российские биатлонистки борются за медали в индивидуальной гонке на этапе КМ в Контиолахти
- globallookpress.com
- © Kalle Parkkinen/Newspix24
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28 ноября 2020
Отличная стрельба Куклиной. Россиянка не допустила ни одного промаха и обошла Павлову в промежуточной таблице. Пока Лариса шестая и проигрывает Хаузер всего девять секунд.
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Хинц не имела промахов после первого рубежа, но на втором допустила один промах. А вот Линн Перссон закрыла все десять мишеней. Отличный старт для шведки. Тем временем, к первой лёжке подошла Куклина.
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Штормит и других лидеров. Экхофф промахнулась на лёжке, примеру Тириль последовала и её соотечественница Марте Рёйселанд. Как итог — место во второй десятке.
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Павлова пока повторяет путь Логинова. На первом рубеже она отработала чисто, а на втором допустила один промах. Правда, ходом она смотрится гораздо менее впечатляюще, поэтому и время похуже. Евгения уступает Брурссон ровно минуту.
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Проблемы у Тандревольд. Ингрид не смогла безошибочно отработать на стойке и допустила один промах. Как следствие, она пропустила вперёд Брурссон по итогам двух рубежей. Тем временем на лёжке отстрелялась Доротея Вирер. Действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» блестяще начала гонку. Ни одного промаха и промежуточное второе место. Быстрее только Хаузер.
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Первую контрольную отметку прошла Куклина. Лариса идёт быстрее своей соотечественницы Павловой и «везёт» ей 1,5 секунды. Тем не менее отставание от Давидовой составляет 7,5 секунды. Посмотрим, что будет на огневом рубеже.
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Продолжаем следить за тем, как Павлова идёт по дистанции. Отметка 5,4 км. Павлова ещё больше отстала: сейчас отрыв от Тандревольд составляет уже 19,7 секунды. Вся надежда на идеальную стрельбу. Только она может помочь Евгении зацепиться за медали.
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Не очень удачно начала и Ханна Эберг. Олимпийская чемпионка допустила один промах на первом огневом рубеже. В отличие от неё, финка Мари Эдер смотрится гораздо более уверенно. Пять попаданий и всего 6,7 секунды отставания от Тандревольд.
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Судя по всему, Павлова начинает сбавлять в плане хода по дистанции. После огневого рубежа она уступала Тандревольд всего 5,5 секунды, а на отметке 4,3 км проигрывает уже 13,4 секунды.
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Совсем скоро стартует Куклина, тем временем на рубеже работает Ванесса Хинц. Первые пять мишеней она закрыла, отработала безупречно. С ходом, правда, всё не очень хорошо. Уже 25 секунд она проигрывает Тандревольд.
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