В отсутствие Мироновой: российские биатлонистки борются за медали в индивидуальной гонке на этапе КМ в Контиолахти

В рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти проходит женская индивидуальная гонка на 15 км. Российскую сборную представят Евгения Павлова, Лариса Куклина, Тамара Воронина, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич и Анастасия Гореева. RT ведёт текстовую трансляцию.

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