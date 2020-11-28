Тренер женской сборной России по биатлону Шашилов заболел коронавирусом

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов получил положительный результат теста на коронавирус.

Об этом в эфире канала «Матч ТВ» сообщил главный тренер национальной команды Валерий Польховский.

Отмечается, что Шашилов и проживающий с ним в одном номере Николай Загурский помещены на карантин.

До этого в российской команде на карантин в связи с коронавирусом отправились Антон Бабиков и Евгений Гараничев.

Ранее бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.