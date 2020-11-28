Тренер женской сборной России по биатлону Шашилов заболел коронавирусом

Короткая ссылка
Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов получил положительный результат теста на коронавирус.
Тренер женской сборной России по биатлону Шашилов заболел коронавирусом
  • ©biathlonrus.com

Об этом в эфире канала «Матч ТВ» сообщил главный тренер национальной команды Валерий Польховский. 

Отмечается, что Шашилов и проживающий с ним в одном номере Николай Загурский помещены на карантин.

До этого в российской команде на карантин в связи с коронавирусом отправились Антон Бабиков и Евгений Гараничев.

Ранее бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить